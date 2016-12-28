 النشاط الجسدي في عطلة نهاية الأسبوع يُخفّض المخاطر الصحية | صحيفة تواصل الالكترونية

النشاط الجسدي في عطلة نهاية الأسبوع يُخفّض المخاطر الصحية

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النشاط الجسدي في عطلة نهاية الأسبوع يُخفّض المخاطر الصحية

تواصل – وكالات:

قالت دراسة جديدة: إنّ الذين يُمارسون نشاطاً جسدياً في عطلة نهاية الأسبوع تقل عندهم احتمال الوفاة من أمراض قلبية وعائية أو من السرطان في سن مبكرة بنسبة 41 %، والتي تُعد موازية لتلك التي يُسجلها آخرون يقومون بالكم نفسه من التمارين لكن بشكل منتظم أكثر خلال الأسبوع.

وكشف الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “جاما”، أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على كل السكان لأن 90% من المشاركين كانوا من البيض.

ويتراجع هذا الخطر عند الذين يقومون بأقل من 150 دقيقة من التمارين أسبوعياً، وهو الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، بنسبة 37%.

ويتراجع خطر الوفاة من السرطان بـ 18 % لدى ممارسي التمارين في عطلة نهاية الأسبوع لأكثر من 150 دقيقة مقابل 21% للذين يقيمون بنشاط جسدي منتظم خلال الأسبوع.

وتُصبح هذه النسبة 14% لممارسي التمارين الجسدية خلال عطلة نهاية الأسبوع دون الوصول إلى الحد الأدنى الموصى به لما خلص إليه الباحثون الذين درسوا على مدى 9 سنوات 64 ألف حالة في بريطانيا.

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