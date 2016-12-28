«جوجل» تعرض نظامَ قيادة ذاتية مطوراً للسيارات

تواصل ـ وكالات:

كشفت شركة جوجل النقاب عن أحدث نظمها للقيادة الذاتية في السيارة الميني فان باسيفيكا من إنتاج شركة كرايسلر، يوم الأحد، قبيل معرض ديترويت للسيارات قائلة: إن التكنولوجيا أصبحت أقل تكلفة وأكثر تطوراً.

وقال جون كرافسيك رئيس وحدة وايمو بجوجل في لقاء مع الإعلام قبل معرض السيارات: إن أحدث مجموعة من المعدات والبرامج الخاصة بالقيادة الذاتية التي أعدتها وحدته تشمل مجموعة جديدة من المجسات، ونظام رؤية مطور، ونظام رصد يعمل بالليزر تم تطويرها وإنتاجها كلها داخل الوحدة.

وقال كرافسيك: إن وحدة وايمو خفضت تكلفة وحدة الرصد الواحدة بنسبة 90 بالمائة إلى نحو 7500 دولار، وأن الوحدة تعتزم اختبار أول سيارة ذاتية القيادة من طراز باسيفيكا هذا الشهر في شوارع كاليفورنيا وأريزونا.

ولم يحدد رئيس وحدة وايمو بجوجل متى سيصبح النظام جاهزاً لتركيبه في سيارات قيد الإنتاج.