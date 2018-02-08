شاهد.. ملايين الفئران تغزو إيران وتخرج عن السيطرة

تواصل – سامر محمد:

أَظْهَرَ مقطع مصور على قَنَاة صَحِيفَة “بيلد” الألمانية على يوتيوب انْتِشَار القناصة المدربين فِي شوارع إيران فِي محاولة للقضاء على الانْتِشَار الهائل للفئران هناك.

وأَشَارَت الصَحِيفَة إِلَى أن انْتِشَار الفئران فِي شوارع طهران أصبح خارجاً نطاق السيطرة، ويحاول القناصة اصطياد الفئران هناك فِي اللَّيْل بشكل خاص.

وذَكَرَت أن مَا يعادل 3.2 مليون يورو تنفق سَنَوِيّاً فِي إيران لمحاربة الفئران، فِي وقت تتحدث فيه السلطات عن وجود نحو مليوني فأر فِي طهران وحدها، لكن مصادر أُخْرَى تتحدث عن أن القوارض هناك تقدر بنحو 70 مليوناً.