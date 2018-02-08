شاهد.. ملايين الفئران تغزو إيران وتخرج عن السيطرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

سرقوا وفعلوا الفاحشة بطفل وأمه حتى وفاتها.. قتل «عصابة الـ4» بالرياض

سرقوا وفعلوا الفاحشة بطفل وأمه حتى وفاتها.. قتل «عصابة الـ4» بالرياض

​تحطم طائرة شراعية في «ثمامة الرياض».. والعثور على جثمان طياريها

​تحطم طائرة شراعية في «ثمامة الرياض».. والعثور على جثمان طياريها

«نيويورك تايمز»: روسيا تمد أذرعها إلى ليبيا مستغلة غياب أمريكا

«نيويورك تايمز»: روسيا تمد أذرعها إلى ليبيا مستغلة غياب أمريكا

سجن أمريكي 27 شهرا لدهسه المبتعث «آل حمزة» والتسبب في وفاته

سجن أمريكي 27 شهرا لدهسه المبتعث «آل حمزة» والتسبب في وفاته

شاهد.. ملايين الفئران تغزو إيران وتخرج عن السيطرة

0

تواصل – سامر محمد:

أَظْهَرَ مقطع مصور على قَنَاة صَحِيفَة “بيلد” الألمانية على يوتيوب انْتِشَار القناصة المدربين فِي شوارع إيران فِي محاولة للقضاء على الانْتِشَار الهائل للفئران هناك.

وأَشَارَت الصَحِيفَة إِلَى أن انْتِشَار الفئران فِي شوارع طهران أصبح خارجاً نطاق السيطرة، ويحاول القناصة اصطياد الفئران هناك فِي اللَّيْل بشكل خاص.

وذَكَرَت أن مَا يعادل 3.2 مليون يورو تنفق سَنَوِيّاً فِي إيران لمحاربة الفئران، فِي وقت تتحدث فيه السلطات عن وجود نحو مليوني فأر فِي طهران وحدها، لكن مصادر أُخْرَى تتحدث عن أن القوارض هناك تقدر بنحو 70 مليوناً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نائب الرئيس اليمني: المملكة تبني ما دمرته إيران في بلادنا

نائب الرئيس اليمني: المملكة تبني ما دمرته إيران في بلادنا

محاكمة خلية مرتبطة بإيران سعت لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة

محاكمة خلية مرتبطة بإيران سعت لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة

الجيش اليمني يكشف دور طيران التحالف العربي في «عمليات تعز»

الجيش اليمني يكشف دور طيران التحالف العربي في «عمليات تعز»

المنامة تعلن ضبط مُنفِّذي تفجير أنبوب النفط البحريني السعودي

المنامة تعلن ضبط مُنفِّذي تفجير أنبوب النفط البحريني السعودي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المناوبة خلف جدار الجمجمة
تدوينات حرة

المناوبة خلف جدار الجمجمة

المزيد
توقف عن استخدام برامج التواصل الاجتماعي الان!
مقالات

توقف عن استخدام برامج التواصل الاجتماعي الان!

المزيد
بعد فاجعة وفاة «طفلة الأحساء».. «العجلان» لـ«تواصل»: ضعف تطبيق الأنظمة سبب ظاهرة «التسول»
تقارير وحوارات

بعد فاجعة وفاة «طفلة الأحساء».. «العجلان» لـ«تواصل»: ضعف تطبيق الأنظمة سبب ظاهرة «التسول»

المزيد
أول توضيح من «العمل» عن «الفاتورة المجمعة».. وردّ شديد من أصحاب المنشآت
تقارير وحوارات

أول توضيح من «العمل» عن «الفاتورة المجمعة».. وردّ شديد من أصحاب المنشآت

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>