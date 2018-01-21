بالفيديو.. امرأة تعاقب ابنها بِجرِّه خلف دراجة نارية!

تواصل – وكالات:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين مقطع فيديو صادم، تظهر فيه امرأة، وهي تربط طفلها إلى دراجتها النارية، قبل أن تجره خلفها عقاباً على شقاوته.

وشوهدت المرأة وابنها في شارع تشاوتونغ بمدينة يونان، حيث كان الطفل الذي لم يكشف عن عمره مستلقياً على الأرض، وقد قيدت والدته يديه بحبل إلى الدراجة النارية، وراحت تجره خلفها في الشارع.

وحاول أحد المارة منع المرأة من الإساءة لطفلها، لكنها أخبرته أنها تعاقب الطفل على سلوكه السيء، وهي تفعل ذلك باستمرار، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الطفل يصرخ في الوقت الذي كانت والدته تجره خلفها في الشارع، في حين حاول بعض المارة والسائقين إيقاف المرأة، ومنعها من الاستمرار في هذا العقاب الغريب، وردت الأم أن ابنها شقي للغاية، وأرادت أن تلقنه درساً قاسيا.