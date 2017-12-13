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«عين اليعسوب» يتعرّف على وجوه المجرمين من بين ملياري شخص

«عين اليعسوب» يتعرّف على وجوه المجرمين من بين ملياري شخص
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تواصل – متابعة:

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الصين كشفت عن نظام مراقبة ذكي يمكنه التعرف على المجرمين ضمن قاعدة بيانات تحوي ملياري وجه، في غضون ثوانٍ.

وأوضحت الصحيفة أن النظام المطور يتصل بالملايين من خلال كاميرات المراقبة، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف.

وأضافت أنه سبق واستُخدم النظام المعروف باسم “عين اليعسوب”، في شنغهاي لتعقب مئات المجرمين المطلوبين، وفقاً للتقارير.

“ديلي ميل”، قالت إن الشركة التي طورت هذه التكنولوجيا، Yitu Technology مقرها شنغهاي، وإن النظام يتفحص الصور من قاعدة البيانات الوطنية للبلاد، وتشمل صور زوار المدينة وتلك الملتقطة في العديد من الموانئ والمطارات.

وقال تشو لونغ، الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك: “يمكن للنظام القيام بما كان لا يُصدق منذ 3 سنوات فقط”، وساعد هذا النظام قوة الشرطة في شنغهاي على تعقب المجرمين في مدينة عدد سكانها أكثر من 24 مليون نسمة.

وطبقاً لـ “ديلي ميل” ، فإن اليوم الأول من تشغيل النظام في مترو شنغهاي، خلال شهر يناير الماضي، حدد النظام رجلاً مطلوباً عندما دخل المحطة، وبعد مطابقة وجهه مع قاعدة البيانات، أرسل “عين اليعسوب” الصورة إلى الشرطة التي اعتقلته بدورها.

وفي الأشهر الثلاثة التالية، ساعد النظام الشرطة على اعتقال 567 مجرماً مشتبهاً بهم، في مترو أنفاق المدينة.

 

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