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خلال عام 2023

7 مناطق تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار في المملكة

أمطار المملكة
الأمطار
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023.

متوسط هطول الأمطاراضافة اعلان

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو 106 ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022، والذي بلغ نحو 91 ملم، وما تم رصده خلال 40 عامًا، والمقدر بـ 103ملم.
جاء ذلك في تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023 للوزارة، والذي استعرض مخرجات الشبكة الهيدرولوجية، وآبار المراقبة الدورية، والهاطل المطري، والجريان السطحي، وكميات المياه الواردة والمنصرفة من السدود، بالإضافة إلى حسابات التغذية، ومقدار التغيير في مستويات المياه الجوفية، ودرجات الحرارة، وسرعات الرياح في مناطق المملكة كافة.

ارتفاع منسوب هطول الأمطار

وأشارت الوزارة إلى أن توزيع متوسط هطول الأمطار السنوي للعامين 2022 و2023م، مقارنة بمتوسط الهطول خلال 40 عامًا بالمملكة شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت 7 مناطق أعلى متوسط هطول مطري خلال 2023م، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الباحة، جازان، نجران، وعسير التي تلقت أعلى كمية هطول مطري سنوي في 2023م بلغ (621) ملم بمحطة وادي زيد في المنطقة.
وكان أعلى هاطل مطري يومي بالمملكة 13 مارس 2023 بـ(148) ملم بمحطة الشقيق في منطقة جازان.

انخفاض منسوب المياه الجوفية

وفيما يتعلق بنتائج التقرير الهيدروجيولوجي لآبار المراقبة في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بالفترات السابقة منذ عام 1973 وحتى 2023م، تُبين انخفاض ملحوظ في مستويات المياه الجوفية في بعض الطبقات الرئيسية وصل إلى (183) مترًا.
وأضافت أن هذا الانخفاض يعزى إلى استنزاف كبير في المياه الجوفية من النشاط الزراعي، وإذا استمر انخفاض مستويات المياه في آبار المراقبة فستكون له آثار سلبية على المخزون المائي وجودة المياه مستقبلاً، أما فيما يتعلق بخزانات الدرع العربي، فإن كمية المياه المستنزفة تكون عملية تجديدها بواسطة التغذية الطبيعية، بنسب متفاوتة بناءً على كمية الأمطار المتساقطة.

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