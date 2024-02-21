الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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عاجل.. توقعات بحالة ممطرة نهاية الأسبوع.. تؤثر على 5 مناطق

أمطار المملكة
الأمطار
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي، بمشيئة الله، حالة ممطرة أيام نهاية الأسبوع وتحديدا أيام ١٣ و١٤ من شهر شعبان  ١٤٤٥هـ كما تشير لها الخرائط العالمية،اضافة اعلان

جالة مطرية نهاية الأسبوع

وقال الثبيتي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس : "متوقع حالة ممطرة يومي الجمعة والسبت تؤثر على تبوك والمناطق الشمالية عموماً حائل والجوف، كما تؤثر على أجزاء من منطقة القصيم، كما تصل إلى حفر الباطن، نسأل الله المزيد من الخيرات والأمطار".


توقعات حالة الطقس

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية ، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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