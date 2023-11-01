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6 منتجات في القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

هيئة المحتوى
هيئة المحتوى المحلي
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أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات.اضافة اعلان
وتضمنت المنتجات: شاحنة ذات عادم للدخان والورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة.


تطبق القائمة من 1 ديسمبر 2023م.

ويتم تطيق القائمة إعتبارا من 1 ديسمبر 2023، أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة،
وتأتي في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.


تفعيل الآليات المحددة

وأوضحت أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
ونوهت بالدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ إذ توجد 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال.


إدراج منتجات جديدة في القائمة

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
وتعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.

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