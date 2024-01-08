الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

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التأمينات توضح إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية

المؤسسة العامة للتأمينات
التأمنيات
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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن مدى إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية.

ضم سنوات الخدمة في التأمينات


وقال المستفيد في سؤال عبر خدمة "العناية بالعملاء": "أنا متقاعد طبياً من العسكرية خدمة فعلية ٥ سنوات، ويوجود مثلها خدمة اضافيه ، كيف استفيد منها هل أقدر اضيفها على التقاعد؟".

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وأجابت التأمينات، بقولها: "لتقديم طلب ضم خدمة حكومية، نأمل منك زيارة الرابط التالي اضغط هنا".

وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات الإلكترونية المطلوبة من المستفيد للحصول على تعويض "ساند" من خلال موقع التأمينات.

خطوات الحصول على طلب تعويض "ساند"

وأوضحت التأمينات عبر صفحة العناية بالعملاء في منصة "إكس": " أنه يمكن تقديم طلب ساند عبر حسابك في تأميناتي أفراد، باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي (من هنا).
- اختيار أيقونة (التعطل عن العمل).
- اختيار أيقونة (طلب ساند).
- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب.
وبعدها ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماد الطلب ستصلك رسالة نصية للتأكيد.


أيضا كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف دعم ساند يتم في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية.

موعد صرف دعم ساند لشهر يناير

وأوضحت أن "ساند" هو الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة في المملكة للمستحقين، مؤكدة أن الموعد المحدد لصرف دعم ساند هذا الشهر جمادى الآخرة هو في بداية يناير الجاري.

شروط الأهلية لبرنامج ساند

1 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة إليه.
2 - أن يكون المتقدم غير مقيد بعمل آخر أو يتقاضى دخلاً شهريًا ثابتًا.
3 - ألا يكون فصل المتقدم من وظيفته السابقة نتيجة لمخالفات أو أسباب تأديبية.
4 - أداء جميع التدريبات المطلوبة لتحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في العودة لسوق العمل.
5 - تقديم الطلب خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ ترك العمل لتوفير الدعم للأشخاص المتأثرين حديثًا بفقدان وظائفهم.

شروط الحصول على دعم ساند

وأضافت الهيئة أنه للحصول على دعم ساند، يجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية:
1 - التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان توثيق هويته.
2 - دفع جميع الاشتراكات المطلوبة لضمان استحقاقهم للدعم.
3 - تقديم طلب للحصول على الدعم وانتظار مرور 90 يومًا لتلقي المستحقات المالية.

خطوات الاستعلام عن أهلية دعم ساند

وبينت أنه لتسهيل عملية الاستعلام عن أهلية الحصول على دعم ساند، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
2 - التوجه إلى صفحة الخدمات.
3 - النقر على “التحقق من الأهلية”.
4 - إدخال رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.
5 - كتابة رمز التحقق مرة أخرى والنقر على “تحقق”.


نظام "ساند"

ونظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ.

تقديم الدعم المادي للموظفين

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال

ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

 

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