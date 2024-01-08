التأمينات توضح إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن مدى إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية.





ضم سنوات الخدمة في التأمينات



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وقال المستفيد في سؤال عبر خدمة "العناية بالعملاء": "أنا متقاعد طبياً من العسكرية خدمة فعلية ٥ سنوات، ويوجود مثلها خدمة اضافيه ، كيف استفيد منها هل أقدر اضيفها على التقاعد؟".



وأجابت التأمينات، بقولها: "لتقديم طلب ضم خدمة حكومية، نأمل منك زيارة الرابط التالي اضغط هنا".



وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات الإلكترونية المطلوبة من المستفيد للحصول على تعويض "ساند" من خلال موقع التأمينات.





خطوات الحصول على طلب تعويض "ساند"



حياك الله يمكنك تقديم طلب ساند عبر حسابك في تأميناتي أفراد بإتباع الخطوات التالية: نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/mZkMBIZ0nw January 2, 2024

موعد صرف دعم ساند لشهر يناير



شروط الأهلية لبرنامج ساند



شروط الحصول على دعم ساند



خطوات الاستعلام عن أهلية دعم ساند



نظام "ساند"



تقديم الدعم المادي للموظفين



تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال

