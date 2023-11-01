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4 تسهيلات للمعتمرين القادمين من البحرين

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
الوزارة تسمح بدخول المعتمرين حاملي التأشيرات
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أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة إمكانية تأدية العمرة للقادمين من مملكة البحرين، للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات. اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": نرحب بمواطني مملكة البحرين على مدار العام، وعبر مختلف المنافذ، لأداء مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة. 
وأتاحت الوزارة للمقيمين في البحرين:
-إصدار تأشيرة إلكترونية من خلال منصة نسك. 
تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.
-تخفيض قيمة التأمين الشامل من 235 ريالاً إلى 87.40 ريالاً.
- إتاحة أداء نسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات.


ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلى مملكة البحرين أمس، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، لمناقشة آليات توعية المعتمرين، والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من البحرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويقوم الوزير بجولة في العديد من الدول بهدف تسليط الضوء على النقلة النوعية في الإجراءات والخدمات، والخطط المستقبلية لاستضافة المعتمرين والزوار، بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

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