بعد اختفائه 33 عامًا.. أول تعليق من المواطن "أحمد الكعبي" عقب عودته لأهله في جازان

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سرد المواطن أحمد الكعبي، قصة اختفائه عن عائلته في جازان والتي طالت مدتها لثلاثة وثلاثين عاما.

وكشف المواطن أحمد الكعبي في تفاصيل عودته عن سبب الاتصال الذي أعاده مرة أخرى لأهلة بعد طول غياب.



عودة المواطن "أحمد الكعبي" بعد اختفاء 33 عاما:

تفاصيل عودة الكعبي:

سجلات وزارة العدل كشفت وجوده حيًا..

أحمد الكعبي مفقود منذ 33 عاما.. واتصال من ابنته أعاده.. كيف اختفى وأين ولماذا ؟

عبر:@m_almawasi pic.twitter.com/SI4wINrzmw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 25, 2024

ونقلت قناة العربية السعودية، عن الكعبي أنه كان يعاني من عداوة مع أقاربه، وخرج من بلدته حتى وصل إلى إحدى النقاط القريبة، قائلا: "كنت ما أبغي الدنيا كلها".وواصل في حديثه: "حاولت العودة في عام 1996 لكن لم أستطع، وقررت العودة مجدداً إلى جدة"، متابعا: "كان في حنين لأهلي وكنت أسأل إلى متى سأجلس على هذا الحال لكن ما كنت أقدر كأن في شيء يمنعني".وتابع قائلا : لما رجعت كان كل شيء تغير، وولدي اللي تركته في اللفة رجعت لقيته في القبر.كما تفاجأ أنه عندما تلقيت اتصال من بنتي سألتها مين أنتي قالت أنا منى أحمد الكعبي وبعد هذا التليفون ما نمت وحجزت ورجعت لمسقط رأسي.يذكر أنه أثناء إجراء معاملة في محكمة أحد المسارحة، أفادت وزارة العدل بأنه لا يمكن إصدار صك الغياب، لأن الوريث، أحمد الكعبي، موجود في مكة المكرمة.وعقب إشعار وزارة العدل، تواصلت محكمة أحد المسارحة مع عائلة الكعبي وأبلغتهم بأنه على قيد الحياة وله معاملة جارية.