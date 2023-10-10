10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
إحداها لهذه المدينة.. "الحج" تدرس زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9
تدرس وزارة الحج والعمرة زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9 باقات متنوعة، لتناسب جميع شرائح المجتمع في موسم حج هذا العام.
بعد ساعات من صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف سبب التغيير في مقدار الدعم
كشف حساب المواطن، عن سبب التغيير في مقدار الدعم، وذلك بعد ساعات من بدء إيداع الدفعة 71- شهر أكتوبر في حسابات المستفيدين.
كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز الأسئلة حول زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة، والتي تقدر بنسبة 20%.
بشرى.. نهاية قرود البابون في مدن المملكة بهذا التوقيت
يشكو كثير من مواطني المملكة من كثرة قرود البابون، وتعرضها لهم أثناء تنقلهم في بعض الأماكن، حتى إن أحدها هاجم فتاة أثناء تصويرها السحاب في أبها.
البريد السعودي "سبل" الأول عربيًا وضمن أفضل 50 مشغلاً بالعالم (فيديو)
يمثل اليوم العالمي للبريد الذي يصادف تاريخ 9 أكتوبر من كل عام؛ الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874م في العاصمة السويسرية بيرن.
منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية
أوضحت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين بالتفصيل خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية والاجتماعية.
استشهاد صحافيين فلسطينيين في العدوان المتواصل على قطاع غزة
استُشهد صحافيان فلسطينيان وأصيب ثالث الليلة الماضية، في القصف المتواصل على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي.
السودان.. 4 قتلى جراء قصف مستشفى غربي الخرطوم
قالت نقابة أطباء السودان، إن 4 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء تعرض مستشفى بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم للقصف.
"رجل بلا مال".. بريطاني يعيش دون استخدام للنقود منذ 15 عامًا
ليس من السهل أن تعيش بلا مال؛ فالمال هو الذي يسهّل كل شيء في الحياة، وبإمكانك أن تحصل من خلاله على معيشة رغدة وسيارة فارهة وحياة سعيدة.