35 في مكة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة
العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وجازان وينبع.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في جدة وجازان وينبع والأحساء، و33 المدينة وشرورة والدمام والقنفذة ووادي الدواسر، و32 في الرياض والعلا والخرج.
درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 12، والباحة 13، والقريات وطريف 14، والطائف 15 درجة مئوية.