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35 في مكة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وجازان وينبع.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في جدة وجازان وينبع والأحساء، و33 المدينة وشرورة والدمام والقنفذة ووادي الدواسر، و32 في الرياض والعلا والخرج.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 12، والباحة 13، والقريات وطريف 14، والطائف 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.






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