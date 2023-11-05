19.2 مليار ريال قيمة إنفاق المملكة على البحث والتطوير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي قيمة التمويل في مجال البحث والتطوير بالمملكة خلال 2022 بلغ 19.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 32.7%. اضافة اعلان





11.1 مليار قيمة تمويل القطاع الحكومي





النسب من حيث تمويل القطاع لنفسه





المشتغلون في مجال البحث والتطوير





إجمال الباحثين في القطاعين





توفير مؤشرات اقتصادية



ووفقا لنتائج إحصاءات البحث والتطوير في المملكة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال تمثل نسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير، ليشكل الحصة الأكبر من التمويل مقارنة ببقية القطاعات.وبلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال بنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، وشكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من الإجمالي وبقيمة 558 مليون ريال.وجاء القطاع الخاص في مقدمة القطاعات (تمويل القطاع لنفسه إضافة للتمويل الوارد من القطاعات الأخرى)، بنسبة بلغت 39% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، وبقيمة بلغت 7.5 مليارات ريال.يليه القطاع الحكومي بنسبة 38% وبقيمة 7.2 مليارات ريال، ثم قطاع التعليم بنسبة 23% وبقيمة 4.4 مليارات ريال، يشمل منشآت التعليم العالي الحكومي والخاص.بلغ إجمالي المشتغلين في مجال البحث والتطوير خلال 2022 نحو 43،96 ألف مشتغل. وحسب النتائج فإن التوزيع النسبي للمشتغلين في مجال البحث والتطوير كان بنسبة 84% في قطاع التعليم بعدد مشتغلين بلغ 36,93 ألف مشتغل.يليه القطاع الخاص بنسبة 10% وبواقع 4,44 آلاف مشتغل، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6% وبعدد 2،58 ألف مشتغل.بلغ إجمالي الباحثين في مجال البحث والتطوير 30،16 ألف باحث خلال 2022. منها نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين كان في القطاع التعليمي بواقع 26،75 ألف باحث.وجاء القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد 1,81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.وإحصاءات البحث والتطوير (D&R )هى إحصاءات سنوية تهتم بمجالات البحث والتطوير في المملكة، وتهدف إلى توفير مؤشرات اقتصادية حول الانفاق على البحث والتطوير والمشتغلين فيه.