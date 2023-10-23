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سهلة وميسرة.. 5 خطوات داعمة للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص

وزارة الصحة السعودية 2
وزارة الصحة
أ أ
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تدعم وزارة الصحة المستثمرين في القطاع الخاص، لأجل تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

المستثمر في القطاع الصحي الخاص:

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ونشرت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" خطوات سهلة وميسرة للمستثمر في القطاع الصحي الخاص؛ وذلك دعمًا للأعمال وتعزيزًا للجهود المبذولة في تقديم خدمات صحية بجودة مميزة وعالية وذلك من خلال:

1-إصدار التراخيص

2- إصدار السجل التجاري.

3- موافقة البلدية على الموقع.

4- إصدار الرخصة المهنية وشهادة السلامة.

5- استلام الرخصة.

إيرادات القطاع الخاص:



يذكر أن الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص، زادت خلال عام 24.2%، بنحو تريليون ريال.

 وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2022 إلى 5.07 تريليونات ريال.

تفوق قطاعي التعدين والصناعة التحويلية:



وأظهرت البيانات الهيئة العامة للإحصاء أن قطاعي التعدين والصناعة التحويلية حققا إيرادات تريليونية تمثل نصف الإيرادات التي حققها القطاع الخاص.

وقد استحوذت هذه القطاعات على 29.2% و27.9% من الإيرادات على التوالي، بينما توزع النصف الآخر على باقي القطاعات.

63% نمو في قطاعي التعديد والمحاجر:



وقاد قطاع التعدين واستغلال المحاجر النمو في الإيرادات، بعد أن سجل زيادة سنوية تصل إلى 63%، مرتفعا من 909 مليارات ريال إلى 1.4 تريليون ريال خلال عام.

ودعمه في ذلك قطاع الصناعة التحويلية الذي ارتفع من 1.1 تريليون ريال إلى 1.4 تريليون ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 28.4%.

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