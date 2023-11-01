مليون مواطن متدرب من الباحثين عن العمل والطلاب

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استعد مليون و55 ألف مواطن، منهم الباحثون عن العمل والطلاب ومن هم على رأس العمل، للالتحاق بفرصة تدريب مميزة.

ويأتي ذلك وفقًا للحملة الوطنية للتعهد بالتدريب، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشركاء في القطاع الخاص، مارس الماضي. اضافة اعلان





تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية



خطة مجدولة للتدريب



تسعى حملة «وعد»، التي تأتي ضمن متطلبات رؤية 2030، لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بتمكين تدريب مليون مواطن سعودي بنهاية 2025.وتحفيز ودعم منشآت القطاع الخاص على المشاركة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحسين ثقافة تدريب الموظفين، ورفع معدل التدريب في القطاع الخاص.بدأت الوزارة أخيرا في تنفيذ مسارات المناطق، لتمكين الشباب في كل مناطق ومدن المملكة من الاستفادة من هذه الحملة، التي بدأت بالحدود الشمالية.وجرى إبرام اتفاقيات لتوفير 30 ألف فرصة تدريبية في المنطقة بنهاية 2025.ومن المرتقب أن تشمل باقي المناطق وفق خطة مجدولة تحقق استفادة الفئات المستهدفة من برنامج التدريب، حيث ستشمل عرعر ثم الخبر وجدة ونجران.