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إطلاق مركز التميز للأنظمة التشغيلية بالأمن السيبراني في المملكة

المتدى الدولي
اطلاق مركز التميز .. منتدى الأمن السيبراني
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بقيادة أرامكو وجهات أخرى، أطلق اليوم مركز التميز للأنظمة التشغيلية بالأمن السيبراني في المملكة سيرفع قدرات الأنظمة التشغيلية في الأمن السيبراني.اضافة اعلان
ويقود مركز "التميز" شركة أرامكو مع القطاع الخاص وجهات أخرى أكاديمية محلية ودولية.


المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وفي وقت سابق اليوم وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، أعلن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.


رسم الألويات المشتركة

ويأتي المنتدى تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
ويستمر المنتدى يومين بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا دوليًّا، وحضور نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال.


مشاركة 120 دولة

ويمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من 120 دولة.
ويأتي انعقاد المنتدى تأكيدًا على ريادة المملكة عالميًّا في المجال، في ظل المكتسبات التي حققتها تجربة المملكة الرائدة في الأمن السيبراني محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجًا ناجحًا ورائدًا يُعترف به دوليًّا.


منصة عالمية لصناع القرار

ويُعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني منصةً عالميةً لصناع القرار والخبراء والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والاستراتيجية.
 ويهدف إلى فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الاستراتيجي.


35 جلسة حوارية

وتشهد نسخة هذا العام انعقاد أكثر من 35 جلسة حوارية تناقش مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتتركز حول خمسة محاور رئيسية هي:
استقرار الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والنمو في الفضاء السيبراني، والعقلية السيبرانية، والتطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.

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