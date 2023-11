يوتيوب تطرح قسم "For You" المشابه لمميزات "تيك توك"

أ أ

كشفت يوتيوب عن إضافة جديدة لعلامة التبويب الرئيسية لقنوات منشئي المحتوى تسمى قسم For You. وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز التفاعل ومساعدة المشاهدين في اكتشاف المحتوى. اضافة اعلان

وذلك من خلال تقديم توصيات فيديو مخصصة بناءً على سجل المشاهدة.





مقاطع الفيديو الموصي بها





اختيار عرض المحتوى المنشور



عرض مقاطع فيديو قصيرة أو بث مباشر





تعزيز تفاعل المشاهدين عبر القناة



ويرحب القسم بكل من يزور قناتك عبر قائمة مخصصة من مقاطع الفيديو الموصي بها، التي تشتمل على مزيج من محتوى قناتك استنادًا إلى سجل مشاهدة الزائر.ويوفر قسم For You تجربة مخصصة لزوار القناة، إذ يعرض مزيجًا منسقًا من مقاطع الفيديو المتوافقة مع تفضيلات المشاهدة الفردية للزوار.ويتمتع منشئو المحتوى بالقدرة على تحديد أنواع المحتوى الذي يريدون تضمينه في هذا القسم، ويمكنهم أيضًا اختيار عرض المحتوى المنشور خلال آخر 12 شهرًا فقط.ويختلف مدى توفر قسم For You باختلاف علامات التبويب الرئيسية للقناة، لذا توصي يوتيوب بضرورة التحقق من إمكانية الوصول إلى هذه الميزة عبر قناتكويستطيع صانع المحتوى تخصيص قسم For You بشكل كبير من خلال تحديد إذا كان يريد عرض مقاطع فيديو قصيرة أو بث مباشر أو مقاطع فيديو كاملة أو مجموعة منها.وأوضحت يوتيوب أنها تطرح في 20 نوفمبر 2023 قسم For You، وتنصح صناع المحتوى بمراجعة الإعدادات وإجراء تحديدات التنسيق اللازمة قبل أن تصبح الميزة متاحة للمشاهدين.ويتمتع قسم For You بالقدرة على تعزيز تفاعل المشاهدين عبر القناة، مما يفتح الباب أمام زيادة الإيرادات، كما أنه يسهل اكتشاف المحتوى بشكل كبير، مما يزيد من الوعي بالعلامة التجارية بين جمهورك.وقالت يوتيوب: “يوفر قسم For You لجمهورك تجربة مخصصة عند زيارة علامة التبويب الرئيسية لقناتك، ويعرض هذا القسم مزيجًا من المحتوى المخصص بناءً على ما شاهده المشاهد الفردي.