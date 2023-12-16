عاجل.. 3 حالات لا تتطلب تحديث البيانات في حساب المواطن

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين في ثلاث حالات، والتي لا تؤثر على الدعم المستحق للمستفيدين.





حالات لا تتطلب تحديث بيانات حساب المواطن:

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تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن

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1- إذا لم يحدث تغيير في البيانات مؤخراً.2- إذا تم تحديث البيانات في خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.3- إذا تم تحديث البيانات من خلال أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وفي وقت سابق، اشترط حساب المواطن، ضرورة تطابق العنوان الوطني للمستفيدين مع العنوان الوطني في منصة إيجار لاستحقاق الدعم.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك".وقال برنامج حساب المواطن، إن التعديل على العنوان الوطني المسجل ضمن بيانات المستفيد، لا يؤثر على الدعم المقدم له.ويمكن اتخاذ الخطوات التالية لإجراء تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن:تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن (من هنا)أدخل البيانات- اسمك وكلمة المرور ورمز التحقق.قم بزيارة ملف المستفيد.أدخل العنوان الجديد، انقر فوق حفظ.سيقوم البرنامج بتأكيد العنوان.المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.