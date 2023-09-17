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يستهدف الخريجين من مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة يرعى الملتقى المهني اليوم

الملتقى المهني الحادي عشر
الملتقى المهني الحادي عشر
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تطلق جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم "الملتقى المهني الحادي عشر" تحت شعار "جدير بالثقة"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

الخريجين من مختلف التخصصات


ويستهدف الملتقى الخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، ويضم باقة متميزة من الفعاليات والبرامج والأنشطة النوعية.
والتي تشمل معرض التوظيف وريادة الأعمال، ودورات تدريبية وورش عمل تطويرية، وبرنامج ناجحون "خبراء الخريجين"، كما يقدم استشارات مهنية متخصصة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات، وتستمر أنشطة الملتقى لمدة 5 أيام من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

أهم البرامج المستحدثة

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وأوضحت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، أنه انطلاقًا من رؤية المملكة الطموحة 2030 وما انبثق عنها من برامج؛ يأتي برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد أهم البرامج المستحدثة بهدف تطوير قدرات الشباب التي تمكنه من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير مهارات المستقبل.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد أن الجامعة حرصت منذ نشأتها على تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل.

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