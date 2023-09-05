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نيابة عن خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يكرّم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن

خادم الحرمين الشريفين
مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، ونيابة عنه يكرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم غد، الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43.

مشاركة 166 متسابقًا من 117 دولة

والمسابقة نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولة، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة في التوسعة السعودية الثالثة برحاب المسجد الحرام.
 وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم وتحفيز أهله التي تأتي امتداداً للجهود المتواصلة محلياً ودوليًا.

مشاركة أكبر عدد من الدول في تاريخ المسابقة

وأشار إلى أن المسابقة في هذا العام تميزت بمشاركة أكبر عدد من الدول في تاريخ تنظيم هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس المملكة الملك عبد العزيز- رحمه الله - وتحظى بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.
وأكد أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظته.

مجموع الجوائز بلغت أربعة ملايين ريال

 يذكر أن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحالية التي تبلغ مجموع جوائزها أربعة ملايين ريال، تنافس فيها المشاركون في خمسة فروع هي:
الفرع الأول: فرع حفظ القرآن الكريم كامل مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "رواية ودراية".
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كامل مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.
 الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كامل مع حسن الأداء والتجويد.
 الفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد. الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

استخدام التحكيم الإلكتروني في تصفيات المسابقة

 وقد تم استخدام التحكيم الإلكتروني في تصفيات المسابقة الأولية والنهائية وفق منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية التي قدمتها الوزارة للمتسابقين ومرافقيهم.

المشاركون يزورون مجمع كسوة الكعبة والمشاعر المقدسة

فيما زار المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 43 ، اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة.
كما زار المشاركون في المسابقة المشاعر المقدسة، حيث شملت زيارتهم مشعر عرفة ومنى ومزدلفة، شاهدوا خلالها جبل الرحمة، ومسجد نمرة، والجمرات الثلاث، ومسجد الخيف، وجسر الجمرات، وحي حراء الثقافي لإثراء التجربة الدينية.
 منوّهين بالجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

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