يبدأ اليوم.. "تعليم مكة" يعلن توقيت الدوام الصيفي للمتبقي من العام الدراسي الحالي

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أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة عن توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية بدءًا من اليوم الاثنين.

وأضافت أن ذلك بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.





موعد الاصطفاف الصباحي والمسائي في تعليم مكة



وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الـ 7:00 صباحًا على أن يكون الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 ظهرًا والحصة الأولى 00 : 1 ظهرًا.وأكدت إدارة التعليم على أهمية الانضباط الدراسي من اليوم الأول للعودة للدراسة، داعية أولياء الأمور على تعزيز قيمة الانضباط المدرسي لدى أبنائهم الطلبة تحت شعار "لانضباطك.. أثر".