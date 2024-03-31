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شارك فيها 19 ألفًا.. "تعليم الرياض" يختتم المسابقة الرمضانية "يُرَتِّلهُ تَرْتِيْلاً"

حفظ القرآن
اختتام المسابقة الرمضانية "يرتله ترتيلا"
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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المسابقة الرمضانية لتلاوة القرآن الكريم وتدبّره بشعار "يُرَتّلهُ تَرْتِيْلاً"، التي أقيمت عن بُعد للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، بمشاركة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة.اضافة اعلان

اختتام المسابقة الرمضانية "يرتله ترتيلا"

 وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، الفائزين والفائزات بجوائز المسابقة، منوهًا بأهمية المسابقة وأهدافها المنشودة والتي تسعى إلى تعزيز محبة القرآن الكريم في نفوس النشء والعناية به، وتحفيزهم لاستثمار الشهر الفضيل لتحقيق إتقان تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتدبّره.
 من جانبه أوضح مدير إدارة أداء التعليم بتعليم الرياض عبدالإله العشيوان، أن عدد المشاركين في جميع فروع المسابقة وصل لأكثر من 19 ألف طالب وطالبة، وبلغ في فرع " تراتيل " أكثر من 7.100 مشارك وقام فيها الطلبة المشاركون بالترتيل عبر تسجيل صوتي لمقطعٍ من إحدى السور للمقررات الدراسية مراعين فيها أحكام التجويد.
 وبين عدد المشاركين في فرع " نتلوها صحيحة " أكثر من 7.800 مشارك في حلقات تصحيح التلاوة لسورٍ محددة من المقرر الدراسي، أما في فرع " تدبّر " فبلغ عدد المشاركين أكثر 4.200 والتي أجاب فيها المشاركون عن أسئلةٍ في تدبّر معاني ودلالات آيات القرآن الكريم في وقت محدد وعبر رابط إلكتروني.
 وأفاد أنه سيجري إعلان أسماء الطلبة الفائزين والفائزات في جميع فروع المسابقة وإقامة حفل تكريمي لهم، في موعدٍ يُحدد لاحقًا بعد إجازة عيد الفطر المبارك وخلال الفصل الدراسي الثالث.‏

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