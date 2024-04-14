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تعليم الطائف يعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي غدًا

تعليم الطائف
إدارة التعليم بالطائف
أ أ
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 أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف عن بدء تطبيق الدوام الصيفي غدًا الاثنين في كافة المراحل الدراسية للبنين والبنات للعام الحالي 1445هـ.اضافة اعلان
 وأوضحت الإدارة أن موعد الدوام الصيفي للمدارس بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا سيكون حسب التالي: يكون الاصطفاف الصباحي الساعة (6:45) وبداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحاً.

بدايات الحصة الأولى في مدارس الطائف

وتبدأ المدارس المسائية الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً.
بينما تبدأ مدارس التعليم المستمر للبنات الساعة 3:00 مساءً.
وتبدأ مدارس التعليم المستمر للبنين الساعة 5:00 مساءً.
 وأهابت بمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إلى مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.


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