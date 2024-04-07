ولي العهد يستقبل رئيس الصومال

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.



ترحيب ولي العهد:



الحضور من الجانب الصومالي:



ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد المولد.فيما حضر من الجانب الصومالي، معالي وزير الدفاع السيد عبدالقادر محمد نور، ومعالي وزير المالية السيد بيحي إيمان عيجي، ومعالي وزير التجارة السيد جبريل عبدالرشيد حاج، ومعالي وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق السيد أحمد حسن أدم، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الخارجية السيد علي محمد عمر، ومعالي المستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة محمد أمين شيخ عثمان، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة السيد أويس حاج يوسف، ومستشار الرئيس السيد طاهر محمود غيلي.