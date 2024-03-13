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ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

ولي العهد
ولي العهد
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رأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء.

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء:


ورفع مجلس الوزراء أخلص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين بحلول شهر  رمضان.اضافة اعلان
 ويقدر عالياً المضامين الضافية في الكلمة التي وجهها ـ رعاه الله ـ إلى المواطنين والمقيمين في المملكة وعموم المسلمين بهذه المناسبة الكريمة.
وخلال ترؤسه جلسة  مجلس الوزراء سمو  ولي العهد يشكر الله عز وجل على ما منّ به على جميع المسلمين من بلوغ شهر  رمضان، وعلى ما خص به هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ويسأل المولى سبحانه أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار.

 دعوة الأطراف في السودان :


وجدّد مجلس الوزراء دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار لهذا البلد الشقيق.

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