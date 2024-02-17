وفاة الشيخ عبدالله السويلم.. ومغردون يتداولون آخر مقاطعه الدعوية

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم السبت، الشيخ الداعية عبدالله بن أحمد بن فوزان السويلم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وقالت أسرة الشيخ السويلم، على منصة إكس، "تُوفي الشيخ عبدالله بن أحمد بن فوزان السويلم -رحمه الله- وتم الصلاة عليه اليوم شعبان 1445هـ، بعد صلاة الظهر في جامع الملك خالد بالرياض، وتم الدفن بمقبرة الشمال".



وفاة الشيخ عبدالله السويلم





اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال واجعل

قبره روضة من رياض الجنة واربط على قلوب أهله والمسلمين في فقده .

إذا ما مات ذو علم وتقوى

فقد ثُلِمت من الإسلام ثُلمة .

رحمك الله يا

#الشيخ_عبدالله_السويلم pic.twitter.com/jXQnYLI0u4 عظم الله أجرنا وجبر كسرنا في فقيدنا #الشيخ_عبدالله_السويلم اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال واجعلقبره روضة من رياض الجنة واربط على قلوب أهله والمسلمين في فقده .إذا ما مات ذو علم وتقوىفقد ثُلِمت من الإسلام ثُلمة .رحمك الله يا February 17, 2024

ودعا د.سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للشيخ الراحل بالرحمة والمغفرة عبر حسابه في منصة إكس حيث قال "اللهم اغفر لعبدك الداعية إليك الشيخ عبدالله السويلم وارحمه وافسح له في قبره، ونور له فيه، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين".وتداول مغردون عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، آخر مقاطع للشيخ عبدالله السويلم رحمه الله، التي دعا فيها إلى العمل الصالح والبرد وفعل الخيرات، ابتغاء مرضاة الله.وقالت صالحه بنت صالح : "عظم الله أجرنا وجبر كسرنا في فقيدنا الشيخ عبدالله السويلم اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة واربط على قلوب أهله والمسلمين في فقده . إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثُلِمت من الإسلام ثُلمة . رحمك الله يا شيخ عبدالله السويلم".

ونشر أبو محمد عبر حسابه في منصة إكس آخر مقاطع للشيخ السويلم رحمه الله وعلق عليها بقوله "الشيخ عبدالله السويلم، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجعل ما أصابه رفعة لدرجاته وتطهيرا له.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".



وصية خالدة للشيخ السويلم





كان يوصي بالصلاة غفر الله له ورفع درجته في الجنة .

pic.twitter.com/zoFL9JjG3r 🌟وصية #الشيخ_عبدالله_السويلم وهو على سرير المرض ..كان يوصي بالصلاة غفر الله له ورفع درجته في الجنة . February 17, 2024

كما نشر ماجد العتيبي (ابو اياد ) مقطع فيديو للشيخ الراحل يوصي فيه بالحفاظ على الصلاة، وعلق عليه بقوله "وصية الشيخ عبدالله السويلم وهو على سرير المرض .. كان يوصي بالصلاة غفر الله له ورفع درجته في الجنة".