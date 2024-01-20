وزير المالية : لا يوجد أي نية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد في المملكة

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أكد وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي نية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد في المملكة.





تخفيف الأعباء الضريبية اضافة اعلان



وقال وزير المالية: "نعمل على تخفيف بعض الأعباء الضريبية لجعل الاقتصاد أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية"، وفقا لـ"الإخبارية".

وقبل أسابيع، اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين مؤخراً.





خطة التمويل في العام 2024



86 مليار ريال احتياجات تمويلية في 2024



تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2024



تنفيذ عمليات التمويل الحكومي



وتتضمن الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك.وتشمل الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.ويتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م.وتساهم عمليات التمويل في سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.وتعمل على استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.