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وصية من إمام المسجد النبوي لضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة.. تعرف عليها

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إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف صلاح بن محمد البدير
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التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف صلاح بن محمد البدير, ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في اللقاء التوجيهي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع ضيوف الدفعة الثالثة لعام 2024 ضمن البرنامج الثقافي خلال إقامتهم في المدينة المنورة.اضافة اعلان

ضيوف خادم الحرمين للعمرة

وأوصاهم بالاجتماع على الكتاب والسنة المطهرة، والتواصي فيما بينهم بالرحمة والحق، ووجوب الاعتصام بحبل الله جلَّ وعلا، والاستقامة عليه، والتَّناصح والحذر من شرِّ التعامل بالشدة والتكفير والهجران والتحاسد.
وتحدث البدير عن فضل وبركة المدينة المنورة وما خصها الله عز وجل من خصائص عن باقي البلدان، كونها بلدة الهجرة والسنة المطهرة، مبيناً الفضائل العديدة التي حصلت لأرض وأهل المدينة المنورة بعد هجرة الرسول -صلى الله علية وسلم- وأصحابه الكرام.

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