وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

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أعلن وزير النقل أن المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية.

وأكد في تصريحات له على هامش المؤتمر الدولي الاستثنائي للبيرد، مبينًا أن المملكة تشهد تقدما في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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قمة البريد تعد لحظة تاريخية



وأوضوح أن قمة البريد" تعد لحظة تاريخية لتطوير استراتيجية القطاع المستقبلية، لافتًا إلى أن تسخير كافة الإمكانات الرقمية لدعم القطاع.





بحث إيجاد حلول لمواجهة مشاكل القطاع.



وبين أن مستهدفات استراتيجية النقل ستحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، مؤكدًا أن المملكة تعمل على إيجاد حلول لمواجهة مشاكل القطاع.



وحصلت المملكة على حق استضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023 بعد فوزها بتصويت الدول الأعـضاء في الاتحاد البريدي العالمي UPU خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022م، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المؤتمر ممثلي 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي والاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص.

وتأتي استضافة المملكة مؤتمرَ البريد الاستثنائي 2023 في إطار حرصها لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، ولتعريف العالم بدورها المؤثر على مختلف الأصعدة، ومستهدفاتها ومبادراتها في تطوير القطاع البريدي واللوجستي وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو فرصة لاستعراض قدراتها المتقدمة على استضافة مثل هذه المؤتمرات باحترافية عالية وتنظيم دقيق، إلى جانب نقل صورة حسنة عن أرضها الغنية، وتاريخها العريق، وشعبها المضياف ويجسد فوز المملكة تأكيد دورها الفاعل والحاضر بالمنظمات الدولية وإسهاماتها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير الخدمات البريدية ومبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.

وتكمن أهمية الاستضافة باستقطابها عددًا من ممثلي الحكومات وقادة القطاع البريدي في الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة، وأبرز الهيئات الدولية والإقليمية لمناقشة دور البريد المهم في المجالات كافة، ومدارسة الاقتراحات المطروحة لتطوير هذا القطاع وتحسينه.

