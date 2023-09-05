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أمانة "العاصمة المقدسة" تنفي استقبال طلبات تعديل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني

تحويل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني
الزراعة بمكة المكرمة
أ أ
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نفت أمانة العاصمة المقدسة، عملية البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم.
 وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن ذلك لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات.
وأشار إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، ولم يصدر أي توجيه حتى الآن بالبدء في استقبال الطلبات.


الصكوك الزراعية والصكوك السكنية

وتتخذ الصكوك الزراعية الشكل الزراعي القائم على المحاصيل والاستثمار الزراعي من الدرجة الأولى، أما الصكوك السكنية فهي قائمة على التعمير البشري والسكني.
ونظرًا لكونها تعج بالمواطنين والحجاج والمعتمرين من داخل وخارج المملكة، فإن الطلب على العقارات في مكة المكرمة كبير جدًا.
وسمحت أمانة العاصمة المقدسة في السابلق لأصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، إلى مراجعة إدارة التخطيط الحضري بـأمانة العاصمة المقدسة لاستكمال طلباتهم.
ويسمح هذا لمن لديه أراضي زراعية ويرغب في بناء عقارات عليها سيتمكن من فعل ذلك، وذلك في خطوة تستهدف سد الفجرة الكبيرة بين العرض والطلب في العاصمة المقدسة.

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