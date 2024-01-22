وزير العدل: إطلاق منتج جديد خاص بالتركة والورثة قريبا (فيديو)

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قال وزير العدل د. وليد الصمعاني إن الوزارة تستهدف خلال الربع الأول من 2024، إطلاق منتج خاص بالتركات بدءا من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم. اضافة اعلان





إطلاق منتج جديد خاص بالتركات والورثة



التعامل مع التركة سواء كانت عقارات أو منقولات أو أموال



تحدي موعد لانهاء قضايا الورثة تلتزم به كافة الجهات



وأكد وزير العدل أن الوزارة لديها الآن في المحاكم أكثر من 12 ألف قضية نزاع حول التركات، و62 ألف وثيقة حصر الورثة، وهى ولادة التركة، وأحيانا تكون في مسار الرضائي أو مسار النزاع والخلاف.وأشار إلى أن الوزارة تستعد خلال الربع الأول من هذا العام لإطلاق مشروع ومنتج خاص بالتركات، من يوم استحقاقها إلى وقت توزيع الحصيلة واستلام الورثة لنصيبها، وفقا لـ "الرياض".وأضاف، يتعامل المتنج الجديد مع التركة سواء كانت تتعلق بالعقارات أو المنقولات أو الأموال بشكل عام، وأول هذا المشروع ستكون الأجراءات والتنظيم ثم التقنية.وقال وزير العدل: لن يترك الأمر إلى مجرد الخلافات بحيث تطول بالسنوات، ولكن سوف يتم تحديد ميعاد معين لكل قضية سواء كان خلافية أو رضائية تنتهى فيه.وأكد على أن يلتزم بهذا لموعد الورثة والجهات القضائية والجهات التنفيذية ، وقد بدأنا بالفعل بالتنسيق مع العديد من الجهات بحيث يكون هناك ربط إلكتروني شامل لكافة العمليات.ونوه إلى ضرورة مراعاة أن الورثة في حال لا يسمح لهم بالمراجعات، لذلك ومن وقت صدور وثيقة حصر الورثة سوف تبادر الوزارة تقنيا بالتفاعل والتواصل معهم لإنهاء القضية.