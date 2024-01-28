25 متحدثًا.. الرياض تحتضن اليوم النسخة الثالثة من ملتقى نموذج الرعاية الصحية

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تُعقد أعمال "ملتقى نموذج الرعاية الصحية"، يوميّ 28 - 29 يناير 2024 م في مدينة الرياض، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, وبمشاركة تجمعات المملكة الصحية كافة.
الرياض
تحتضن ملتقى نموذج الرعاية الصحيةوسيتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات والجلسات
الحوارية من تقديم 25 متحدثًا محليًا ودوليًا؛ تتمحور حول نموذج الرعاية الصحية
الحديث، وأنظمة الرعاية ومساراتها مثل:
1 - نظام الرعاية التلطيفية.
2 - نظام الرعاية العاجلة.
3 - نظام الأمراض المزمنة.
4 - نظام الرعاية الاختيارية.
5 - نظام رعاية الأم والطفل.
6 - نظام الرعاية الوقائية، ودورها في تحقيق محاور التميز الصحي، وهي؛
- التميز في مجال الرقمنة.
- التميز في التفاعل مع مختلف الجهات.
- التميز في بناء القدرات المهنية الإكلينيكية العالية.
- التميز في بناء القدرات الإدارية الديناميكية المتفاعلة.
- التميز في رضا المستفيد من الخدمات الصحية المقدمة له.