توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، بمشيئة الله تعالى، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. اضافة اعلان





أمطار وثلوج على 3 مناطق



تكون الضباب على 7 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حالة البحر وارتفاع الموج



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف "الأرصاد" أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك (علقان- جبل اللوز- الظهر).كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان، وعسير.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي.وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الشمالي.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.