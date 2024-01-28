الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

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توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك

أمطار المملكة
أمطار وثلوج على بعض مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، بمشيئة الله تعالى، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.اضافة اعلان

أمطار وثلوج على 3 مناطق

وأضاف "الأرصاد" أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك (علقان- جبل اللوز- الظهر).


تكون الضباب على 7 مناطق

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان، وعسير.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

حالة البحر وارتفاع الموج

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الشمالي.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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