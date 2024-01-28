توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، بمشيئة الله
تعالى، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.
أمطار وثلوج على 3 مناطقوأضاف "الأرصاد" أن الفرصة تتهيأ لهطول
أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)،
وتبوك (علقان- جبل اللوز- الظهر).
تكون الضباب على 7 مناطقكما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق
وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان، وعسير.
حركة الرياح على البحر الأحمروأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وبسرعة
15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
حالة البحر وارتفاع الموجوحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن
السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي
ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الشمالي.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.