عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للموظفين: برودة وأمطار ارتدوا ملابس ثقيلة

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأحد، للموظفين في المملكة، قبل خروجهم إلى مؤسساتهم ومتابعة أعمالهم. اضافة اعلان





انخفاض في درجات الحرارة







أمطار وثلوج على 3 مناطق







تكون الضباب على 7 مناطق



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، بمشيئة الله تعالى، على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.ووفقًا لـ"طقس العرب"، يكون الطقس نهار يوم الأحد بارداً نسبياً في المناطق الشمالية ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة بوجهٍ عام.ويصبح الطقس باردًا ليلاً في مختلف المناطق وبارد جداً في المناطق الشمالية، مع توقعات بتشكل الصقيع في أجزاء من منطقة تبوك والحدود الشمالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.وأضاف "الأرصاد" أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات)، وتبوك (علقان- جبل اللوز- الظهر).كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان، وعسير.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.