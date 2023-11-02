بعد ساعة من إطلاقها.. تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 55 مليون ريال

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تجاوزت حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 55 مليون ريال في غضون ساعة على إطلاقها.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. اضافة اعلان





قيمة التبرعات



منصة ساهم



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