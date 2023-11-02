بعد ساعة من إطلاقها.. تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 55 مليون ريال

تجاوزت حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 55 مليون ريال في غضون ساعة على إطلاقها.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
قيمة التبرعات وبلغت تبرعات المشاركين في الحملة 26 ألفًا و688 شخصًا، بحصيلة 55 مليونًا و569 ألفًا و708 ريالات.
وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تبرع بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين.
كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بـ 20 مليون ريال للحملة.
ويظهر التحديث المتكرر لمنصة الحملة منذ انطلاقها ارتفاعًا لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات، وفق متابعات صحيفة "تواصل".
منصة ساهموتعد ساهم منصة لجمع التبرعات الإلكترونية عبر قنوات الدفع الآمنة، وتوفر عدة قنوات دفع آمنة وهي (فيزا وماستركارد وبطاقات مدى).
وتتم جميع عمليات التبرع عبر اتصال آمن ومشفر HTTPS، ولا يتم حفظ أي معلومات متعلقة بالبطاقات الائتمانية في الموقع.
ولا يحتاج المتبرع إلى التسجيل في منصة ساهم للتبرع، إذ بإمكانه التبرع مباشرة ومن دون تسجيل عبر إتمام التبرع كمستخدم (ضيف).
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