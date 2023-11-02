عاجل.. بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة الفلسطينيين عبر منصة ساهم

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. اضافة اعلان

يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.





منصة ساهم



كيف يمكنك التسجيل في منصة ساهم؟



كيف يمكنك التواصل مع منصة ساهم؟



وتعد ساهم منصة لجمع التبرعات الإلكترونية عبر قنوات الدفع الآمنة، وتوفر عدة قنوات دفع آمنة وهي (فيزا وماستركارد وبطاقات مدى).وتتم جميع عمليات التبرع عبر اتصال آمن ومشفر HTTPS، ولا يتم حفظ أي معلومات متعلقة بالبطاقات الائتمانية في الموقع.ولا يحتاج المتبرع إلى التسجيل في منصة ساهم للتبرع، إذ بإمكانه التبرع مباشرة ومن دون تسجيل عبر إتمام التبرع كمستخدم (ضيف).وإن أردت متابعة جميع البرامج والمشاريع التي قمت بالتبرع لها فيجب عليك في هذه الحالة التسجيل حينها.الدخول إلى منصة ساهم ( اضغط هنا يمكنك النقر على "تسجيل" في القائمة العلوية من أي صفحة للتسجيل.الدخول إلى صفحة التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني للتبرع ( اضغط هنا يمكنك التواصل معنا عبر أحد هذه الخيارات:- البريد الإلكتروني: [email protected] - الرقم الموحد: 920008554

خيارات أخرى للتبرع

يمكن تحويل مبلغ التبرع من أي بنك إلى حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في البنوك التالية (اضغط هنا)



