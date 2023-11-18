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وزير الخارجية: المملكة ترفض استمرار التصعيد وانتهاكات الاحتلال بحق المدنيين في غزة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في مملكة البحرين.اضافة اعلان

الأوضاع في غزة:


وناقش الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد سمو وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين، مؤكداً أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وشدّد سموه، على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة.

حضر اللقاء، القائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

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