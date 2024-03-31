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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله) رسالة خطية، من دولة السيد آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.





ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا



تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي نائب رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية تيميسغن تيرونه.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال، معالي وزير خارجية جمهورية إثيوبيا تايي أسقسلاسي، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.