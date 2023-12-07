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وزير التعليم في ملتقى ميزانية 2024: دخول ما يزيد عن 90 مشروعاً تعليمياً للخدمة

وزير التعليم
وزير التعليم
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توجه وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة أيدها الله على ما تقدمه من دعم سخي لقطاع التعليم، بتخصيص أكثر من ٢٠٠ مليار ريال للتعليم من ميزانية المملكة.اضافة اعلان

الطفولة المبكرة


وأضاف البنيان، خلال ملتقى ميزانية 2024 اليوم الخميس: أنه تم إنشاء مركز لخدمة الأعمال في مقر الوزارة، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية، إضافة إلى مجلسين استشاريين بين الوزارة والقطاع الخاص للتعليم العام والجامعي، التعزيز الاستثمار في قطاع التعليم.
وتابع أن طلاب وطالبات التعليم حققوا نتائج مميزة في الاختبارات الدولية ومنها، اختبارات بيزا ۲۰۲۳.

ولفت وزير التعليم، إلى أن الطفولة المبكرة جزء من إستراتيجية تحسين مخرجات التعليم.

مشروعات قطاع التعليم


كما أكد وزير التعليم دخول ما يزيد عن 90 مشروعاً تعليمياً الخدمة، وإعادة تأهيل ٧٠٧ مدرسة في مناطق المملكة والتعامل مع أكثر من ١٢٥ مشروعاً تعليمياً متعثراً لتعزيز البيئة التعليمية.
كما أكد وزير التعليم العمل على تعزيز دور مركز المناهج في الوزارة ليصبح مركزاً للتكامل مع العديد من الشركاء من الجهات الحكومية.
وأضاف أن وزارة التعليم  تعتمد على استدامة الأعمال في تحقيق الإنجازات ودعم الخبرات في منظومة التعليم وكذلك تعزيز العمل المؤسسي.
ولفت إلى زيادة عدد الطلبة الملتحقين بمرحلة الطفولة المبكرة إلى أكثر من 32%، مع وجود مايزيد على ٤١٩ ألف طفل وطفلة ضمن 5 آلاف مدرسة.

جوائز الطلاب والمعلمين


كذلك شارك أكثر من ٣٤٦ ألف طالب وطالبة في المسابقات والمحافل الدولية، وحصلوا على ما يزيد على ١٦2 جائزة، كما أن المعلمين والمعلمات تجاوزت جوائزهم ١2٥ على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
أيضا تم ابتعاث أكثر من ٤٤٠٠ طالب وطالبة في مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في أفضل الجامعات العالمية.
وأكد وزير التعليم أن الاستثمار في التحول الرقمي تستهدف دعم التواصل بين المعلم والطالب والأسرة، وكذلك ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

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