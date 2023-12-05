عاجل.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة.. غدا الأربعاء
تواصل - واس:
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
7:18 م
أأ
عاجل.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة.. غدا الأربعاء
أأ
يعقد مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).اضافة اعلان
يعقد مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).اضافة اعلان