عاجل.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة.. غدا الأربعاء

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يعقد مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م). اضافة اعلان

