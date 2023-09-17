"العدل" تنهى 6 آلاف قضية تجارية عبر منصة "تراضي"

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نجحت وزارة العدل, من خلال مركز المصالحة, في إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم. اضافة اعلان

وذلك من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "تفعيل منظومة المصالحة", إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني, ضمن رؤية السعودية 2030.





منصة تراضي الرقمية



وثائق الصلح سندات تنفيذية





تطبيق التكامل الإلكتروني



ويقدم مركز المصالحة , خدمات الصلح , من خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa, حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات.ويتم الصلح عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.وتُعد وثائق الصلح, الصادرة عن المنصة, سندات تنفيذية, يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفي, في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.وشهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة "تراضي", تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص , التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالح, وتقليل العبء والجهد البشري.إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية, وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.