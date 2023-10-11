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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصناعة": الحصول على الإعفاءات الجمركية خلال 48 ساعة فقط

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وزارة الصناعة
أ أ
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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تطوير خدمة «الإعفاءات الجمركية» المقدمة للمنشآت الصناعية من خلال الحصول عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.اضافة اعلان
وذلك ضمن جهودها المستمرة لتسريع الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين الصناعيين، وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في السعودية.


تشمل جميع البنود الجمركية

وأوضحت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي التي يتم تقديمها عبر «منصة صناعي»، تشمل جميع البنود الجمركية غير المحجوبة من الإعفاء.


إعفاء المواد الخام والآلات وقطع الغيار

وتُمكن خدمة الاعفاء الجمركي المستثمر الصناعي من الحصول على الإعفاء للمواد الخام والآلات وقطع الغيار للمنشأة الصناعية كأحد مزايا الترخيص الصناعي.


ترخيص صناعي ساري المفعول

وأضافت الوزارة أن الخدمة تشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب عليها الإعفاء الجمركي مدخلة ضمن بيانات الترخيص الصناعي.


منح الإعفاء في 48 ساعة بدلا من 10 أيام

وأكدت الوزارة على أن الخدمة سوف تساهم في تقليل الوقت المستغرق للحصول على قرارات الإعفاء الجمركي من 10 أيام إلى 48 ساعة فقط

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