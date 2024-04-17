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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن نقل المعلومات بعد تجديد جواز السفر ؟ توضيح مهم من الجوازات

الجوازات
الجوازات
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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكن للمستفيد نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.اضافة اعلان

نقل معلومات جواز السفر

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله .. جدد إبني جواز سفره خارج المملكة وله إقامة سارية المفعول. هل أستطيع أن أقوم بنقل المعلومات وهو موجود حاليا خارج المملكة؟
وردت الجوازات، بقولها: "وعليكم السلام، في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل وفي حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر".

عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين:

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (16667) قراراً إدارياً خلال شهر رمضان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

خدمة تعديل الاسم المترجم:

كذلك أوضحت المديرية العامة للجوازات تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم.

خطوات تعديل الاسم المترجم

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس أن الخدمة تمكن المنشآت من تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم
وطلب إعادة طباعتها من خلال الخطوات التالية:
. الدخول لبوابة مقيم
. البحث عن مقيم
. إضافة رقم الإقامة
. عرض ملف المقيم
. اختيار خدمات الجوازات
. اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم

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