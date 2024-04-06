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الجوازات توضح مزايا البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي

البوابات الإلكترونية
البوابات الإلكترونية في مطار الملك خالد الدولي
أ أ
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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أهم مزايا البوابات الإلكترونية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "إن البوابات الإلكترونية تمكن المسافرين بمطار الملك خالد الدولي من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيا".اضافة اعلان

مزايا البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي

- تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيا
- توفير الوقت والجهد على المسافرين
- تعزيز جودة خدمات الجوازات
- توفير حلول ذكية ورقمية ذات كفاءة عالية.

تدشين المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية

وقبل أيام، دشّنت المديرية العامة للجوازات، المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين في صالات السفر (3 و4) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وذلك بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.

متطلبات تنفيذ الخدمة

وأوضح الفريق اليحيى أن تدشين البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يهدف إلى تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيّاً دون تدخل بشري وبشكل سهل وسريع لتوفير الوقت والجهد، ويتطلب تنفيذ ذلك توفر الخصائص الحيوية (البصمة) للمسافرين في أنظمة الجوازات.
وأكد مدير عام الجوازات أن البوابات الإلكترونية تأتي لتطوير إجراءات السفر المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز جودة خدمات "الجوازات" بتوفير حلول ذكية ورقمية ذات كفاءة عالية.

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