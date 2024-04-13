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عاجل.. خطوات تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها

الجوازات
الجوازات
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أوضحت المديرية العامة للجوازات تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم.

خطوات تعديل الاسم المترجماضافة اعلان

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس أن الخدمة تمكن المنشآت من تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم
وطلب إعادة طباعتها من خلال الخطوات التالية:
. الدخول لبوابة مقيم
. البحث عن مقيم
. إضافة رقم الإقامة
. عرض ملف المقيم
. اختيار خدمات الجوازات
. اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم
أيضا أعلنت الجوازات، عن خدمة جديدة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال بوابة مقيم.

خدمة التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة

وأوضحت الجوازت، أن الاستعلام والتحقق من التأشيرات عبارة عن خدمة للتحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال 5 خطوات كما هو موضح أدناه:

خطوات الوصول للخدمة:

• زيارة بوابة مقيم
. اختيار التحقق من التأشيرات
. اختيار نوع التحقق
. تعبئة الحقول الخاصة بالتحقق
. تحقق

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