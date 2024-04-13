عاجل.. خطوات تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها

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أوضحت المديرية العامة للجوازات تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم.



خطوات تعديل الاسم المترجم



يمكن للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم. #الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/oOMy0ACf0P — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 13, 2024

خدمة التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة



خطوات الوصول للخدمة:



وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس أن الخدمة تمكن المنشآت من تعديل الاسم المترجم في هوية مقيموطلب إعادة طباعتها من خلال الخطوات التالية:. الدخول لبوابة مقيم. البحث عن مقيم. إضافة رقم الإقامة. عرض ملف المقيم. اختيار خدمات الجوازات. اختيار خدمة تعديل الاسم المترجمأيضا أعلنت الجوازات، عن خدمة جديدة تتيح التحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال بوابة مقيم.وأوضحت الجوازت، أن الاستعلام والتحقق من التأشيرات عبارة عن خدمة للتحقق من صلاحية تأشيرة الزيارة بأنواعها للقادمين للمملكة من خلال 5 خطوات كما هو موضح أدناه:• زيارة بوابة مقيم. اختيار التحقق من التأشيرات. اختيار نوع التحقق. تعبئة الحقول الخاصة بالتحقق. تحقق