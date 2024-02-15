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عاجل.. منصة قوى: 8 بيانات مطلوبة في خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة

منصة قوى
منصة قوى
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حددت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، البيانات المطلوبة في خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
جاء ذلك في رد من منصة قوى، على استفسار أحد المستفيدن بشأن البيانات المطلوبة في خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة لإتمام الإجراءات.اضافة اعلان

البيانات المطلوبة في خدمة توطين عقود التشغيل



وأجابت منصة قوى، بقولها: "هناك بعض النقاط اللازمة لضمان دقة التوثيق والإدارة الفعالة للمشاريع عند إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة، حيث تشمل هذه التدابير ما يلي: 

1- رقم العقد: رقم تعريف مميز صادر عن "اعتماد"، حيث يعد هذا الرقم مرجعاً لتتبع العقد وتنظيمه.
2- اسم العقد: هو الاسم الذي يصف المشروع أو الخدمة المشمولة بالعقد، حيث يعد عنواناً موجزاً يُسهل الوصول للعقد وتصنيفه.
3- اسم الجهة الحكومية: تحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على العقد.
4- نوع العقد: يشير إلى تصنيف العقد على أنه إما عقد تعاون أو عقد غير مباشر.
5- نشاط العقد: يحدد النشاط أو القطاع الذي يتعلق به العقد؛ مما يساعد في تصنيف العقود بناءً على مجالاتها الخاصة، مثل التشييد والبناء أو خدمات تكنولوجيا المعلومات أو الرعاية الصحية أو النقل. 
6- قيمة العقد: تدل على القيمة المالية للعقد، حيث يمثل المبلغ المتفق عليه للمشروع أو الخدمة.
7- موقع المشروع: يشير إلى الموقع الجغرافي أو المنطقة التي سينفذ فيها المشروع؛ حيث يساعد على تحديد النطاق المادي للمشروع واختصاصه.
8- مدينة المشروع: يحدد المدينة أو البلدية التي يقع فيها المشروع؛ حيث يوفر مرجعاً أكثر تحديداً للموقع داخل منطقة المشروع. 

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