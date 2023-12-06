هل يمكن تعديل العنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا؟

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أكد تطبيق توكلنا، إمكانية تعديل العنوان الوطني من خلال البريد السعودي وليس من خلال التطبيق.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حساب " خدمة المستفيدين"، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن مدى إمكانية تعديل العنوان الوطني عبر حسابها في توكلنا.





تعديل العنوان الوطني



التبرع بالأعضاء عبر توكلنا:

استعراض النتائج الدراسية:

خطوات الوصول إلى الخدمة

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وأجاب توكلنا، بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله .. نأمل منكم تعديل العنوان الوطني من خلال التواصل مع البريد السعودي (سبل)".وكان تطبيق توكلنا قد أتاح إمكانية التبرع بالأعضاء، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.ونشر التطبيق على حسابه في منصة "إكس" آلية التقديم على خدمة التبرع بالأعضاء والتي جاءت كالتالي:1-انتقل إلى أيقونة الخدمات.2- اختر تصنيف الصحة.3- اختر خدمة التبرع بالأعضاء.4- من صفحة خدمة التبرع بالأعضاء اختر "تبرع الآن".5- ابدأ في استكمال بياناتك وتعبئة النموذج.كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.

طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة