الآن.. يمكنك استعراض بطاقاتك عبر تطبيق توكلنا خدمات

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أكد تطبيق توكلنا، أنه يمكن حاليا، استعراض بطاقة المستفيد عبر تطبيق توكلنا خدمات من خلال بطاقاتي بكل سهولة.





استعراض البطاقة

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وقال تطبيق توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "يمكنك الآن استعراض بطاقاتك عبر تطبيق توكلنا خدمات من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي. "وقدم تطبيق توكلنا، أيضا خدمة تتيح استعراض كافة بيانات جوازات السفر الخاصة بك وأفراد أسرتك المضافين لديك.





خطوات استعراض جواز سفرك الخاص وأسرتك:



وبحسب ما نشره التطبيق على حسابه على منصة "إكس"، فإنه يمكنك استعراض الخدمة عبر الخطوات الآتية:



1-الدخول للصفحة الرئيسية.



2- اختيار معلوماتي.



3- مستنداتي.



4- اختيار الجواز المراد إظهار تفاصيل بياناته.



5- يمكنك استعراض جواز السفر وكافة بياناته.





استعراض النتائج الدراسية:

خطوات الوصول إلى الخدمة





كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.