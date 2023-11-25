السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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الآن.. يمكنك استعراض بطاقاتك عبر تطبيق توكلنا خدمات

السيرة الذاتية - - توكلنا
توكلنا
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أكد تطبيق توكلنا، أنه يمكن حاليا، استعراض بطاقة المستفيد عبر تطبيق توكلنا خدمات من خلال بطاقاتي بكل سهولة.

استعراض البطاقة



وقال تطبيق توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "يمكنك الآن استعراض بطاقاتك عبر تطبيق توكلنا خدمات من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي. "

وقدم تطبيق توكلنا، أيضا خدمة تتيح استعراض كافة بيانات جوازات السفر الخاصة بك وأفراد أسرتك المضافين لديك. اضافة اعلان


خطوات استعراض جواز سفرك الخاص وأسرتك:


وبحسب ما نشره التطبيق على حسابه على منصة "إكس"، فإنه يمكنك استعراض الخدمة عبر الخطوات الآتية:

1-الدخول للصفحة الرئيسية.

2- اختيار معلوماتي.

3- مستنداتي.

4- اختيار الجواز المراد إظهار تفاصيل بياناته.

5- يمكنك استعراض جواز السفر وكافة بياناته.

استعراض النتائج الدراسية:



كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.

وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.

خطوات الوصول إلى الخدمة




1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.

2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.

3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.

4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.


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