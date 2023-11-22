الهيئة العامة للنقل تطلق أول شاحنة كهربائية في المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، ممثلة في شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، اليوم الأربعاء، تدشين أولى شاحنات النقل الكهربائية في المملكة، والتي تهدف إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية. اضافة اعلان





حفل تدشين الشاحنة

أنشطة النقل اللوجستي

نحو نقلٍ آمن ومبتكر، خالٍ من الانبعاثات الكربونية..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تطلق أول شاحنة كهربائية في المملكة لشركة ناقل إكسبرس إحدى الشركات المملوكة لـ "@SPL_KSA_online" وذلك ضمن التزام الهيئة بتبني وسائل نقل صديقة للبيئة، تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل… pic.twitter.com/VPhASsjcTJ — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 22, 2023

حضر حفل الإطلاق الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" آنف أبانمي، حيث تضمن الإطلاق تجربة مجموعة شاحنات النقل الكهربائي، كونها مرحلة أولى من الخطة الشاملة، التي وضعتها شركة ناقل لتحويل أسطولها من الشاحنات بالكامل إلى شاحنات كهربائية بشكل تدريجي حتى حلول عام 2040م.وتُعد شركة ناقل أول شركة لوجستية في المملكة تطلق شاحنات كهربائية، ويقوم عائد عملية إحلال الشاحنات الكهربائية لديها على تقليل التكاليف المادية لأنشطة النقل اللوجستية لشركة ناقل بشكل كبير، من خلال التقليص التدريجي لاستهلاك الوقود.