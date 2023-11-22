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الهيئة العامة للنقل تطلق أول شاحنة كهربائية في المملكة

شاحنة كهربائية
أول شاحنة كهربائية
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أعلنت الهيئة العامة للنقل، ممثلة في شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، اليوم الأربعاء، تدشين أولى شاحنات النقل الكهربائية في المملكة، والتي تهدف إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية.اضافة اعلان

حفل تدشين الشاحنة



حضر حفل الإطلاق الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" آنف أبانمي، حيث تضمن الإطلاق تجربة مجموعة شاحنات النقل الكهربائي، كونها مرحلة أولى من الخطة الشاملة، التي وضعتها شركة ناقل لتحويل أسطولها من الشاحنات بالكامل إلى شاحنات كهربائية بشكل تدريجي حتى حلول عام 2040م.

أنشطة النقل اللوجستي



وتُعد شركة ناقل أول شركة لوجستية في المملكة تطلق شاحنات كهربائية، ويقوم عائد عملية إحلال الشاحنات الكهربائية لديها على تقليل التكاليف المادية لأنشطة النقل اللوجستية لشركة ناقل بشكل كبير، من خلال التقليص التدريجي لاستهلاك الوقود.


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